В Турции Ангела Меркель встретилась с депутатами прокурдской Демократической парттии народов

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая посетила Турцию 2-го февраля, встретилась с депутатами прокурдской Демократической парттии народов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Demokrathaber.net.

Встреча состоялась в посольстве Германии и продлилась около часа.

Как стало известно, на этой встрече настояла сама канцлер Германии Ангела Меркель.

В Анкаре Ангелу Меркель сначала принял президент Турции Эрдоган, после чего Ангела Меркель посетила Меджлис Турции.

Позже Ангела Меркель встретилась с премьер-министром Турции Йылдырымом. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила в Турции вопросы соглашения между ЕС и Турцией по проблеме беженцев и вопрос попрания прав человека в Турции.