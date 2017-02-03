В Турции Ангела Меркель встретилась с депутатами прокурдской Демократической парттии народов
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая посетила Турцию 2-го февраля, встретилась с депутатами прокурдской Демократической парттии народов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Demokrathaber.net.
Встреча состоялась в посольстве Германии и продлилась около часа.
Как стало известно, на этой встрече настояла сама канцлер Германии Ангела Меркель.
В Анкаре Ангелу Меркель сначала принял президент Турции Эрдоган, после чего Ангела Меркель посетила Меджлис Турции.
Позже Ангела Меркель встретилась с премьер-министром Турции Йылдырымом. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила в Турции вопросы соглашения между ЕС и Турцией по проблеме беженцев и вопрос попрания прав человека в Турции.