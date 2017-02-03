Трамп заявил, что не смягчал санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении санкционных режимов, в том числе, в отношении России.

"Я ничего не смягчал", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов об ослаблении антироссийских санкций, в ходе встречи с представителями компании Harley-Davidson.

Ранее санкционное подразделение министерства финансов США опубликовало документ под названием "Генеральная лицензия номер 1", который свидетельствует о том, что американские власти изменили санкционный режим в отношении ФСБ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как утверждал в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, речь идет об уточнении действия уже введенных ограничений. "Это нормальная практика: уточнить действие санкций в определенных сферах после того, как они были ранее введены", - пояснил он.





