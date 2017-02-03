На территории Армении и НКР имеются закрытые и труднопроходимые дороги

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 3-го февраля на территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги.

Закрыты некоторые общинные дороги в Лори, Шираке, Ашоцке, дороги Абовян-Джрабер, Талин-Армавир, Вохчи-Гташен, Берд-Чамбарак.

Труднопроходимы множество общинных дорог, перевал Варденяц, Сотк-Карвачар, Абовян –Акунк, Гюмри-Амасия и все дороги в Лори.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Арагацотна, Армавифра, Котайка, Ширака, Сюмика, Тавуша, Лори, Гегаркуника, на поворотах Тигранашена и на дороге Сараван-Зангер - местами гололед.

В НКР труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, дороги в Гадруте, Шуши, Шаумяне, Кахатахе.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей, кроме машин с прицепом.