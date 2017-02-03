Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения снайперские винтовки «Истиглал»

Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 30 раз, более 440 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь со 2-го на 3-е февраля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 30 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 440 раз стреляла в сторону армянских позиций. Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения в южном направлении снайперские винтовки «Истиглал» , 25 выстрелов. Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения в направлении Мартакерта минометы калибра 60 мм, 3 выстрела.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно.