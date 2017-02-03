По соцпрограмме обеспечения жилья для военнослужащих в течение этого года государственные квартиры получат еще 91 военнослужащий. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МО Армении, в ответ на запрос «Арменпресс». В местах прохождения службы, при отсутствии служебного жилья, государство компенсирует арендную плату для военнослужащих.

«По положению на 10-е января 2017 года, на учете в МО Армении состоят 3228 нуждающихся в жилье военнослужащих; в среднем, в год предоставляется жилье 266 военнослужащим»,- сказано в справке, предоставленной МО Армении.

В МО Армении сообщили также, что по программам капитального и жилищного строительства МО Армении построено или перестроено 86 многоквартирных домов, а в 2017-2018 годах планируется сдать в эксплуатацию 15 многоквартирных домов.

На нынешнем этапе развития ВС Армении особое значение придается социальной защите военнослужащих и их семей, чему служат законодательные инициативы, разработанные и принятые с 2014 года.

В данный момент в стадии разработки находится основополагающая концепция «Стратегии социального развития ВС Армении до 2025 года», которая определит основные цели, задачи, предполагаемые результаты, условия, мероприятия, риски и механизмы контроля по указанным программам.