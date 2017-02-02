Овик Абрамян исключен из состава Совета Республиканской партии Армении

На заседании Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) было принято решение об исключении из Совета партии экс-премьера Армении Овика Абрамяна, экс-губернатора Араратской области Рубика Абрамяна и депутата НС Армении Карине Погосян. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Мы приняли подобное решение исходя из их заявлений о выходе из партии», - сказал Шармазанов.

Он также добавил, что на данный момент обсуждается предвыборная программа РПА, которая будет готова до конца следующей недели. На заседании были также обсуждены внутрипартийные, внутриполитические и организационные вопросы.