В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что 2-го февраля по положению на 21:00 часов в республике есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, закрыты автодороги сел Апнагюх, Кучак, Шенаван, Артаван, Авшен, Чарчакис, Меликгюх, Миджнатун, Шенкани, Сипан, Зовасар, Гарнаовит, Цахкасар, Акунк, Воскетас, Кармрашен, Шхаршик, Ацашен, Татул, Цамакасар, Нор Артик, Заринджа, Сусер, Ако, Сорик, Канч, Даштадем Арагацотнского, Артагюх, Лусахпюр, Хнкоян Лорийского, Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен Котайкского марзов, автодороги Баграмян-Шеник, Берд-Чамбарак, Урасар-Катнахпюр и межобщинные автодороги села Ашоцк Ширакского марза.

Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Гюмри-Амасия Ширакского марза, общинные дороги села Лернанцк Лорийского марза, автодороги сел Тлик, Иринд, Лусакн, Катнахпюр, Какавадзор, Егник, Артени, Арташаван, Ддмасар, Мастара, Неркин Базмадерд, Верин Базмаберд, Неркин Саснашен, Верин Саснашен, Партизак, Одеван, Аревут, Гетап, Давташен, Диан, Агаракаван, Ашнак, Мецадзор, Арагац, Арагюх, Ернджатап, Египатруш, Лусагюх, Цахкашен, Дзораглух, Кайк, Нигаван, Шогакн, Чкнах, Джрамбар, Сараландж, Варденис, Варденут, Садунц, Бергарат, Гехадир, Гехадзор, Гехарот, Лернапар, Цахкаовит, Цилкар, Хнаберд, Мирак, Норашен, Джамшлу, Ря Таза, Вардаблур, Каниашир (Сангяр) Арагацотнского марза.

На автодорогах марзов Арагацотн, Котайк, Тавуш, Армавир, Лори, Сюник и Ширак, Сотк-Карвачар и на поворотах Тигранашена местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей, кроме машин с прицепом.

Автодороги в Нагорно-Карабахской Республике: труднопроходима автодорога Карвачар-Сотк и дороги Адрута, Шуши, Шаумяна, Кашатага.