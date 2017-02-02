Иран и Армении ведут эффективное сотрудничество в ряде сфер: Али Акбар Велаяти

В последний день официального визита в Иран армянская делегация во главе с министром обороны Вигеном Саркисяном посетила компанию «ETKA» по материально-техническому обеспечению армии. Затем состоялась встреча Вигена Саркисяна с советником по вопросам внешней политики верховного духовного лидера Ирана Али Акбаром Велаяти.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, высоко оценив многовековую дружбу между Арменией и Ираном, собеседники выразили уверенность в том, что она является важной предпосылкой для постоянно углубления двусторонних отношений.

Велаяти отметил, что Иран и Армения эффективно сотрудничают в различных сферах экономики, и выразил надежду на то, что визит министра обороны Армении будет способствовать сотрудничеству в области обороны.

На совещании были рассмотрены вопросы как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества, в частности, региональные вопросы. Виген Саркисян и Велаяти согласились в том, что создание новых горячих точек поставит под серьезную угрозу региональную безопасность, поэтому необходимо объединить усилия по предотвращению терроризма и экстремизма.

На встрече был также затронут нагорно-карабахский конфликт. Стороны подчеркнули, что этот конфликт не может иметь военного решения, и урегулирование может быть достигнуто за счет исключительно политическими методами.

Армянская делегация вернулась в Армению вечером, 2 февраля.