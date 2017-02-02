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Новое рамочное соглашение между ЕС и Арменией подтвердит общие интересы сторон в широком спектре отраслей


Новое рамочное соглашение между ЕС и Арменией имеет большой потенциал в плане развития двусторонних отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом 2 февраля сказал журналистам глава директората Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политике соседства Кристиан Дэниелсон.

«Восточное партнерство занимает важное место в отношениях между ЕС и Арменией, способствует укреплению этих отношений, и мы находимся на пути к финальной стадии переговоров о заключении нового соглашения. Контракт должен подтвердить наши общие интересы в широком спектре отраслей. Для более эффективной реализации работы с правительством Армении мы уточняем приоритеты и уже принимают единые шаги», - сказал Дэниелсон.



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