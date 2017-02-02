Бюст композитора Арама Хачатуряна установили в Московской консерватории

Скульптурный образ композитора Арама Хачатуряна передан в дар Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, его разместили в фойе Большого зала учебного заведения.

Скульптура создана членом Московского Союза художников, заслуженным художником Армении, скульптором Микаэлем Согояном. Дарителем выступил Армен Садгян.

"Наши выдающиеся композиторы, дирижеры, исполнители олицетворяют общую историю теперь уже разных стран, но тем не менее являют пример такого сотрудничества, которое должно объединять нас сейчас, в нашем настоящем и нашем будущем", - отметил на церемонии замминистра культуры РФ Александр Журавский.

На символичное объединение культур двух стран будет указывать и тот факт, что второй бюст Хачатуряна, созданный в рамках проекта, будет открыт в армянской столице. "Неделю назад бюст Арама Ильича улетел в Ереван и будет открыт 6 июня, в день рождения композитора", - сообщил автор скульптуры.

По словам Согояна, идейным вдохновителем проекта выступил пианист Денис Мацуев. Он также присутствовал на церемонии передачи бюста. "Так совпало, что у нас с Александром Сладковским (худруком, главным дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан – ред.) сегодня здесь концерт, и конечно, Александр Витальевич воздаст должное и сделает сюрприз, посвященный великому композитору Араму Ильичу Хачатуряну", - отметил музыкант.

Арам Хачатурян (1903-1978) - народный артист СССР (1954), один из крупнейших композиторов XX века, дирижер. Автор 3 балетов, 3 симфоний, 6 концертов, огромного количества произведений вокальной, хоровой, инструментальной и программной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также музыки Государственного гимна Армянской ССР (1944).

Был удостоен ряда наград и званий, в их числе - Герой Социалистического Труда (1973), Ленинская премия (1959), четыре Сталинских премии (1941, 1943, 1946, 1950) и Государственная премия СССР (1971). Арам Хачатурян был выпускником и почетным профессором Московской консерватории.