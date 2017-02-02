Польша намерена возродить программу «Восточное Партнерство»
Польша намерена улучшить отношения с Беларусью, в надежде вновь активизировать программу ЕС "Восточное Партнерство". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Кшиштоф Шиманский.
По словам замминистра, Восточное Партнерство будет действовать если предложить диверсифицированный подход к странам-участницам программы.
Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.
09:28, 01.02.2017
Предстоящие новости: 01.02.2017
10:05, 30.01.2017
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