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Трамп назвал геноцидом насилие ИГ по отношению к христианам


Президент США Дональд Трамп в четверг назвал геноцидом насилие со стороны боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) по отношению к христианам.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», выступая на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, он отметил, что серьезным гонениям подвергаются мусульмане и иудеи.

"Свобода вероисповедания является священным правом, но сейчас это право находится под угрозой, как и весь мир находится под очень серьезной угрозой", — сказал Трамп. Он отметил, что "мы видим, как боевики ИГ совершают насилие и преследуют мусульман".

"Мы видим угрозы уничтожения в отношении иудеев. И мы видим кампанию геноцида ИГ против христиан, когда боевики отрубают людям головы", — констатировал американский лидер.

Он отметил, что "все страны имею моральное обязательство прекратить это". По его словам, "все страны обязаны сотрудничать для того, чтобы противостоять подобной ситуации".



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