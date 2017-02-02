Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посла Ирана в Армении Сейеда Казема Саджади

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 2 февраля посла Ирана в Армении Сейеда Казема Саджади.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, был обсужден ряд вопросов армяно-иранского сотрудничества, отмечена важность дальнейшего развития и расширения торгово-экономического партнерства. Стороны выразили уверенность, что этому существенно поспособствуют программы по созданию свободной экономической зоны в г. Мегри и открытию бюро по халяльной сертификации пищевых продуктов.

Премьер-министр Армении и посол Ирана коснулись совместных инвестиционных проектов, а также рассмотрели ряд вопросов, касающихся стимулирования дальнейшего сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства, туризма, авиаперевозок, ИТ и других сферах.

Премьер-министр и посол подчеркнули заинтересованность Армении и Ирана в развитии многосторонних связей и их дальнейшем углублении.