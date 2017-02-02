Евро, фунт и рубль подорожали

По данным, опубликованным ЦБ Армении на 2-е февраля, курс доллара снизился на 0.06 драма и составил 485,91 драма. Евро подорожал на 1,34 драма, и курс его составил 525,51 драма.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 8.15 драма, подорожав на 0,09 драмов по сравнению с предыдущим днем. Британский фунт подорожал на 4,34 драма, составив курс в 616,91 драма.

Цены на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 18 тысяч 803,86 драма, серебра - 274,95 драма, платины – 15 тысяч 528,63 драма.