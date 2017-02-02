Армения является надежным и эффективным партнером для ЕС: Кристиан Дэниелсон

Армения является надежным и эффективным партнером для ЕС. Как сообщает Арменпресс, об этом 2 февраля сказал журналистам глава директората Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политике соседства Кристиан Дэниелсон.

«В настоящее время между Арменией и Европейским Союзом существует соглашение, но нам нужно новое соглашение, отражающее дальнейшие направления сотрудничества», - сказал Дэниелсон.

По его словам, в настоящий момент Армения и ЕС ведут переговоры вокруг нового соглашения. «Это соглашение будет охватывать целый ряд сфер, и, конечно же, в их числе будут судебно-правовые реформы. Мы оказываем помощь по всем ключевым направлениям юстиции и судебной системы. В центре нашего внимания также находятся реформы в исправительных учреждениях, а помощь в создании независимой и беспристрастной судебной системы является для нас одним из приоритетов», - сказал Дэниелсон.