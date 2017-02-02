Россия и Израиль объединили усилия по недопущению экстрадиции из Беларуси в Азербайджан блогера Александра Лапшина

Россия и Израиль фактически объединили усилия по недопущению экстрадиции из Беларуси в Азербайджан гражданина РФ и Израиля, блогера Александра Лапшина. Как передает Арменпресс, об этом сообщил агентству Интерфакс источник, знакомый с ситуацией.

"После того, как белорусская сторона приняла решение о выдаче Лапшина, представители РФ и Израиля перешли на более интенсивные контакты по вопросу о дальнейшей судьбе блогера", - сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, специально для этого на территории третьих стран провели переговоры послы двух стран.

"Речь идет о координации усилий, направленных на предотвращение выдачи Лапшина и привлечения его к уголовной ответственности", - отметил источник.

По его данным, все эти действия предпринимаются как по дипломатической, так и правоохранительной линии.

16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Беларуси по требованию Азербайджана. Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции А.Лапшина.

На прошлой неделе генпрокуратура Беларуси сообщила, что приняла решение об экстрадиции А.Лапшина в Азербайджан. Это решение утвердил минский горсуд, но задержанный имеет право обжаловать его в Верховном суде страны в течение 10 дней.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи А.Лапшина властям Азербайджана. "Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну", - сказал С.Лавров.

А.Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с азербайджанскими властями Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.