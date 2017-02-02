Трамп заявил, что США спасли Иран при помощи ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что США спасли Иран, который был "на последнем издыхании", при помощи ядерной сделки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал в интервью европейским изданиям сделку с Ираном "одним из худших соглашений", которые когда-либо были заключены.

"Иран был на последнем издыхании и был готов рухнуть до того, как пришли США и дали ему спасательный трос в виде иранской сделки: 150 миллиардов долларов", — написал Трамп в своем микроблоге вTwitter.

"Иран был официально предупрежден в связи с испытанием баллистической ракеты. Им следовало быть благодарными за ту ужасную сделку, которую США заключили с ними!" — говорится в другом сообщении Трампа.

ФОТО: AFP/ Brendan Smialowski