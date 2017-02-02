Карл Лагерфельд создал тиары для дебютанток Венского бала

Немецкий модельер и креативный директор дома Chanel Карл Лагерфельд разработал дизайн тиары для марки Swarovski. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Украшение под названием «Прекрасный голубой Дунай» предназначено для дебютанток Венского оперного бала. При создании тиары было использовано 394 кристалла, в том числе сапфировых оттенков, и несколько жемчужин.

Венский оперный бал проводится Венской государственной оперой ежегодно и является культурной «изюминкой» бального сезона. В этом году торжество состоится 23 февраля.

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. В 1974 году основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 2010-м он стал кавалером ордена Почетного легиона за вклад в культуру и искусство. Кроме работы в Chanel, он также сотрудничает с Fendi и занимается развитием собственного бренда.

Австрийская компания Swarovski основана в 1895 году. Она специализируется на выпуске украшений из хрусталя и огранке синтетических и природных драгоценных камней.