Премьер-министр Республики Армения принял Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарской Конфедерации

Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян 2 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Армении Лукаса Гассера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер отметил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Швейцарией. По словам премьера, их можно охарактеризовать как стабильные отношения на высоком уровне.

«Мы придаем важность сотрудничеству с Швейцарией и заинтересованы в дальнейшем его развитии во всех областях», - заявил Карапетян.

Вместе с тем премьер подчеркнул необходимость активизации торгово-экономических связей, отметив, что в этой сфере есть большой неиспользованный потенциал. Глава правительства Армении также заявил, что для стимулирования двустороннего взаимодействия и активизации деловых контактов важно установить прямое воздушное сообщение, а также подчеркнул то обстоятельство, что Армения пользуется льготным режимом Генеральной системы преференций (GSP), предоставляемой Швейцарией.

Подчеркнув, что обе страны имеют длительные тесные политические отношения, посол Лукас Гассер согласился с тем, что потенциал экономического сотрудничества больше используемого, и Швейцария также придает важность процессу углубления двусторонних экономических связей.

Он также заявил о, что с Арменией сформировано эффективное сотрудничество в таких областях, как образование, наука, культура, а достижением в гуманитарной сфере является тот факт, что правительство Швейцарии официально заявило о проведении в следующем году саммита Франкофонии в Армении. Лукас Гассер поприветствовал предложение премьер-министра Армении об установлении прямого воздушного сообщения между двумя государствами и выразил готовность посодействовать в решении данного вопроса.

Стороны также обменялись мнениями вокруг перспектив взаимодействия в сферах сельского хозяйства, туризма, ИТ, альтернативной энергетики.

Глава правительства также поблагодарил швейцарское Агентство развития и сотрудничества (SDC) за программы содействия, которые способствуют развитию экономики отдаленных районов Армении.