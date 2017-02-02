Украинские танки вошли в Авдеевку

В сети появилась кадры, на которых запечатлены танки Вооруженных сил Украины, размещенные среди жилых домов в Авдеевке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, видеозапись опубликовал корреспондент "Би-би-си" Том Барридж в своем аккаунте в Twitter.

"В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые,по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается", — написал журналист.

Пользователи соцсетей также заметили, что на видеозаписи за танками находится автомобиль и представители миссии ОБСЕ.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.