Делегация НС Армении провела встречу с мэром Хиросимы

Возглавляемую спикером Национального Собрания Армении Галустом Саакяном делегацию в составе депутатов НС В.Багдасаряна, Р.Мурадян, С.Фарманяна, заместителя министра иностранных дел Армении А.Папикяна и Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Японии Г.Погосяна 1 февраля принял мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, мэр поблагодарил армянскую делегацию за посещение Хиросимы и заверил, что хотя сотрудничество Еревана и Хиросимы находится на должном уровне, тем не менее, он готов к еще большему его углублению, особенно с включением Еревана в организацию “Мэры – во имя мира”. Г-н Мацуи выразил надежду, что другие города Армении также станут членами этой организации.

Председатель НС Г.Саакян выразил признательность за теплый прием и отметил: “Мы впечатлены достижениями Японии за эти годы благодаря эффективной стратегии развития”.

Возглавляемая Г.Саакяном делегация посетила также музей Мемориала Мира в Хиросиме, где ознакомилась с фактами атомной бомбардировки города. Почтив память безвинных жертв, спикер НС Армении возложил венок к мемориалу.

Г.Саакян внес записи в памятные книги для высокопоставленных гостей мэрии Хиросимы и музея Мемориала Мира.

После Хиросимы парламентская делегация Армении побывала в городе Киото, где ознакомилась с храмами Kiyomizu-dera и Kinkaku-ji, а также святилищем Heinjingu.