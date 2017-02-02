Путин прибыл с визитом в Будапешт, где обсудит ситуацию в Сирии и Донбассе

Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Венгрии Будапешт, где пройдут российско-венгерские переговоры, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рабочая программа российского лидера начинается с беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, после чего состоятся российско-венгерские переговоры с участием министров двух стран. Ожидается, что по итогам встречи Путин и Орбан ответят на вопросы журналистов.

Накануне Кремль анонсировал, что особое внимание в ходе встречи будет уделено вопросам продвижения крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и укреплению культурно-гуманитарных связей.

Кроме того, как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, Путин в рамках визита в Будапешт обсудит с Орбаном проблематику Ближнего Востока, Сирии и последние события в Авдеевке в Донбассе.