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Путин прибыл с визитом в Будапешт, где обсудит ситуацию в Сирии и Донбассе


Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Венгрии Будапешт, где пройдут российско-венгерские переговоры, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рабочая программа российского лидера начинается с беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, после чего состоятся российско-венгерские переговоры с участием министров двух стран. Ожидается, что по итогам встречи Путин и Орбан ответят на вопросы журналистов.

Накануне Кремль анонсировал, что особое внимание в ходе встречи будет уделено вопросам продвижения крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и укреплению культурно-гуманитарных связей.

Кроме того, как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, Путин в рамках визита в Будапешт обсудит с Орбаном проблематику Ближнего Востока, Сирии и последние события в Авдеевке в Донбассе.

 

 



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