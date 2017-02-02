Фотография беременной американской поп-звезды Бейонсе в "Инстаграме" установила рекорд по количеству лайков.

Картинка за 15 часов набрала более 7,5 млн лайков, из них 1,4 млн пришлись на первые полчаса после публикации, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В среду мать пятилетней дочери Блю Айви и супруга рэп-исполнителя Джей Зи объявила, что на этот раз беременна двойней.

"Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания", - отметила поп-звезда в "Инстаграме".

Свое сообщение она подписала как Картер - это паспортная фамилия ее супруга Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.