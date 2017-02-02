Министр торговли Румынии обвинил правительство в предательстве

Министр торговли и предпринимательства Румынии Флорин Жиану объявил об уходе со своего поста на фоне самых масштабных народных протестов за последние 28 лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Накануне более 230 тысяч граждан Румынии вышли на акции протеста против решения правительства освободить от уголовной ответственности коррумпированных чиновников, нанесших ущерб менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов). В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.

Уходящий министр заявил, что правительство страны предало своих сторонников. На своей странице в "Фейсбуке" Жиану написал, что уходит в отставку по этическим причинам, ради своего ребенка.

"Как я смогу смотреть ему в глаза и что я ему скажу, когда пройдут годы?" - написал Жиану.

Шесть стран - в том числе Германия, Франция и США - выпустили заявление, в котором предупредили власти Румынии, что международная репутация страны и ее отношения с ЕС и НАТО поставлены под угрозу.

Власти Румынии объясняют, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных с небольшими сроками помогут справиться с переполненностью тюрем. Противники изменений считают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.