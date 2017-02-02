Мать захваченного азербайджанского солдата утверждает, что ее сын является военнослужащим: раскрытие лжи МО Азербайджана

Мать 22-летнего азербайджанского солдата, который был взят в плен Вооруженными Силами Нагорно-Карабахской Республики во время попытки ВС Азербайджана проникнуть в линию соприкосновения, опровергает заявление министерства обороны Азербайджана о том, что пленный не является военнослужащим азербайджанской армии. Как сообщает Арменпресс, видеоинтервью с матерью азербайджанского солдата распространено сайтом Istipress.com.

В видео мать захваченного Эльнура Хусейнзаде говорит, что после завершения службы призывной ее сын вернулся на военную службу в качестве договорного военнослужащего.

Мать в последний раз видела своего сына за день до диверсионной попытки.

На северном участке карабахско-азербайджанских войск 1 февраля, в направлении Талиша, в районе 15:00, противник, пользуясь тем, что погода была туманная, совершил попытку разведывательно-диверсионного проникновения. Передовые отряды Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, вовремя заметив продвижения азербайджанских спецотрядов, обратились к действиям по предотвращению диверсии и отбросили противника назад.

В результате организованного антидиверсионного действия передовым отрядам АО НКР удалось взять в плен военнослужащего ВС Азербайджана Эльнура Гусейн Заде (родился в 1995 году в городе Барда). По достоверным данным, еще как минимум один азербайджанский военнослужащий получил ранение, что, кстати, уже подтвердило в своем заявлении МО Азербайджана.