Турция решительно идет путем, не идти по которому ее предупреждает история: Гаро Пайлан

Депутат Меджлиса от прокурдской Демократической партии народов, этнический армянин Гаро Пайлан, которого лишили права участвовать в заседаниях за произнесение термина «геноцид», написал статью, в которой отразил произошедшее и цель своего выступления. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос», в которой упомянутая статья была опубликована.

Гаро Пайлан рассказал, что на прошлой неделе он посетил Берлин, где участвовал в мероприятии, посвященном памяти Гранта Динка. В Берлине он посетил Бундестаг, где видел как вспоминают день памяти жертв Холокоста.

«Я был восхищен. Парламент Германии почтил память жертв Холокоста, которых уничтобил нацизм в не столь отдаленном прошлом. Я же приехал из совершенно другой атмосферы. Из страны, которая никак не может взглянуть в лицо собственной истории и продолжает сегодняшние ужасы... я опечалился за свою страну, пошел на встречу с мокрыми глазами...

Всего неделю назад, когда я выступал перед обсуждением конституционных реформ, я был удален с заседания Меджлиса за то, что говорил о том, что учинил османизм над моим народом. Как армянский депутат – я не могу говорить о случившемся 102 года назад, тогда как немцы – как правые, так и левые, провластные и оппозиционеры, рука об руку уверенно смотрят в свое прошлое, при этом никто не думает, что этим унижается их национальное достоинство»,- пишет Гаро Пайлан, отметив, что говорить об этих вопросах в Турции становится все труднее.

Коммнетируя свое выступление, Гаро Пайлан отмечает, что его целью было перенести слушателей в османские времена, желая напомнить об ошибках того времени. «В сегодняшнем Меджлисе партия националистов характеризует конституционные реформы как «конституцию турок». Это пугает меня, поскольку подоб ную логику применяли Энвер и Талеат, и после внедрения их конституции другие нации стали ничего не значить. 1913-1923 годы сопровождались огромной резней, геноцидами, погромами, мы потеряли в крупных масштабах армян, греков, ассирийцев. Когда я сказал об этом в Меджлисе, когда с гневом произнес слово «Геноцид», меня подвергли неслыханному н аказанию – запретили присутствовать на 3 заседаниях парламента, а мое заявление было вычеркнуто из протокола заседания»,- пишет Гаро Пайлан.

Он подчеркнул, что его целью не является дискуссия, он призывает почерпнуть уроки из прошлого и не повторять ошибок. «Я озабочен. Пустившись в дорогу с намерением создать «конституцию турок», еще не начав дело, уже отправили в тюрьму депутатов-курдов. Мы заплатили большую цену. Однако утраты были не только у нас, лони были у всех. За вину нескольких человек запачкались все.

Основное, что пугает меня, это то, что Турция решительно идет путем, не идти по которому ее предупреждает история»,- пишет Гаро Пайлан.

«Эта земля, в которую 10 лет назад мы положили Гранта Динка, сегодня испытывает голубиную дрожь. Этот страх ненапрасен. Мы – армяне, знаем это лучше всех. По этой причине мы – меньшинство, обращаемся к вам – большинству и призываем воздержаться от повторения исторических ошибок»,- пишет Гаро Пайлан.