Отравившиеся в объекте общественного питания шестеро жителей Спитака продолжают получать лечение

Шесть из двенадцати жителей Спитака, отравившихся в объекте общественного питания «Горячий огонь», уже выписались из городского медцентра.

В беседе с «Арменпресс» директор медцентра Арсен Мкртчян заявил, что еще шестеро лиц продолжают получать медицинскую помощь в больнице. “Состояние здоровья всех шетерых удовлетворительное. В ближайшее время они будут выписаны”, - отметил он.

Государственная служба продовольственной безопасности при Министерстве сельского хозяйства Армении 27 января получила сигнал о том, что в Спитакский медцентр с предварительным анализом «пищевая токсикоинфекция» поступили 12 жителей села Лернанцк Спитакского региона.

В тот же день эксперты службы посетили сперва медцентр, а затем ООО «Артвард» и принадлежащий компании объект общественного питания под названием «Горячий огонь», где питались госпитализированные лица. Специалисты взяли в ресторане образцы продуктов питания (сырья, поскольку готовых блюд не осталось) и направили на лабораторную экспертизу.

Государственная служба продовольственной безопасности поручила приостановить реализацию продукции данной компании, деятельность хозсубъекта прекращена.