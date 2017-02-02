Голливудский актер Киану Ривз сыграет главную роль в романтическом триллере «Сибирь». Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм рассказывает историю американского торговца алмазами, который приехал в Россию, чтобы продать голубые бриллианты сомнительного качества. Сделка с россиянином по имени Петр проваливается. Главный герой влюбляется в Катю — хозяйку кафе в небольшом сибирском городе.

Режиссером фильма выступил Мэттью Росс, ранее снявший мелодраму «Фрэнк и Лола». Съемки «Сибири» начнутся в 2017 году.

Киану Ривз известен по фильмам «Адвокат дьявола», «Опасные связи», «На гребне волны», «Константин: Повелитель тьмы», а также трилогии «Матрица». Кроме того, он сыграл в лентах «Мой личный штат Айдахо», «Джонни Мнемоник» и «Неоновый демон».