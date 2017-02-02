Премьер-министр РА видит необходимость увеличения ресурсов и повышения эффективности энергетической сферы

Правительство Армении одобрило второй этап программы действий по энергосбережению на 2017-2018 гг. Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян отметил, что правительство считает приоритетным энергосбережение и энергоэффективность как средство обеспечения энергетической безопасности, повышения экономической конкурентоспособности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, передает «Арменпресс».

“Отмеченные в программе мероприятия помогут дальнейшему формированию стратегии энергосбереженияРА и конкретизации мер по их реализации. По итогам первого этапа программы экономия составила 8,6%, в текущем году планируется довести этот показатель до 17,9%”, - заявил Манукян.

Премьер-министр РА Карен Карапетян подчеркнул важность программы и поручил установить особый контроль над ее реализацией.

“Чувствуется острая нехватка ресурсов и необходимость повышения эффективности энергетической сферы”, - заявил премьер-министр.