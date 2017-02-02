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Шульц призвал Меркель выстуить в Турции в защиту основных прав человека


Кандидат на пост канцлера Германии от СДП Германии, бывший председатель Европарламента Мартин Шульц призвал Ангелу Меркель, которая находится в Анкаре с официальным визитом, выстуить в Турции в защиту основных прав человека и правовых основ в демократическом государстве. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство T24.com.tr.

«Союзнику Германии по НАТО надо четко сказать, что мы решительно настроены в вопросах уважения в Турции правовых основ демократического государства, сораведливого суда, свобод прессы и личности»,- сказал Мартин Шульц, который является основным соперником Меркель в предсточщих выборах.



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