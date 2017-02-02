Новой посланницей Bulgari стала Золотая Барби

Итальянский дом Bulgari представил новую посланницу бренда. Ей стала модель Жасмин Сандерс, также известная как Золотая Барби. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Девушка уже приняла участие в рекламной кампании и представила несколько фирменных украшений. «Bulgari больше, чем бренд. Этот дом представляет чисто итальянскую роскошь, которая больше, чем жизнь», — сказала она. Автор снимков — американский фотограф Майкл Аведон, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

Компания специализируется на выпуске драгоценностей, часов, аксессуаров из кожи и парфюмерии, а также владеет и управляет отелями класса люкс под своим брендом.

Сандерс начала карьеру модели в 13 лет, в разное время она сотрудничала с Miu Miu, Ralph Lauren и другими брендами, а также появлялась на обложках журналов Vogue, Love и W. Девушка — активная пользовательница соцсетей, на ее страницу в Instagram подписаны около 2,1 миллиона человек.