В Армении стоимость продовольственной корзины увеличилась на 2 тысячи драмов

В Армении стоимость продовольственной корзины в разрезе средних текущих цен четвертом квартале 2016 года составила 371 211 драмов.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на данные Национальной статистической службы Армении, в 2015 году данный показатель составлял 368 906 драмов, что на 2 305 драма меньше, чем в 2016 году.

Норма ежедневного потребления хлебобулочных изделий на душу населения составляет 0,355 кг, а их энергетика - 992,2 ккал. Стоимость годовой нормы в 2016 году составила 78 030 драмов, а в 2015 году – 80 871 драмов.

Стоимость годовой нормы мясных продуктов, в частности, говядины, в 2016 году составила 88 487 драмов, а в 2015 году – 88 308 драмов. Стоимость годовой нормы молочных продуктов в 2016 году составила 80 243 драмов, а в 2015 году -82 073 драмов.

Увеличение стоимости продовольственной корзины 2016 году в основном было обусловлено подорожанием фруктов и сахара. Таким образом, стоимость годовой нормы фруктов в 2016 году составила 43 778 драмов, сахара – 7 354 драмов, а в 2015 году – 29 448 драмов и 6 450 драмов, соответственно.