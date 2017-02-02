Европарламент одобрил отмену виз для Грузии

Европарламент проголосовал за введение безвизового режима для граждан Грузии в странах Евросоюза. За отмену визового режима для граждан Грузии проголосовали 553 депутата Европарламента из 647. Против были 66 человек, а воздержались — 28. Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал предстоящую отмену виз историческим событием. Он заранее поблагодарил европарламентариев, которые приняли участие в голосовании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Докладчик Европарламента по вопросу отмены Евросоюзом визового режима для граждан Грузии Мария Габриэль рассчитывает, что безвизовый режим будет задействован до конца марта — граждане Грузии смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180. В январе комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) проголосовал за изменения регуляций в связи с отменой визового режима с Грузией. Окончательную редакцию 13 декабря 2016 года согласовали представители Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии. Согласно установленным процедурам, после голосования в Европарламенте регуляцию должен будет формально утвердить Совет Евросоюза на уровне министров. Законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза после того, как их подпишут президент Европарламента, а также соответствующий представитель страны-председателя Совета Евросоюза (Мальта). Регуляция вступит в силу через 21 день после публикации.





