Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Турцию, где она планирует провести ряд официальных встреч. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

В Анкаре ее сначала примет президент Турции Эрдоган, после чего Ангела Меркель планирует также посетить Меджлис Турции.

Позже Ангела Меркель встретится с премьер-министром Турции Йылдырымом. Канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить в Турции вопросы соглашения между ЕС и Турцией по проблеме беженцев.

Накануне пресс-секретарь правительства Германии Штефен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует в начале февраля визит в Турцию, и намерена поднять в Анкаре вопрос попрания прав человека на встрече с президентом Эрдоганом и премьер-министром Йылдырымом.