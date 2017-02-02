В административных районах Еревана продолжаются снегоуборочные работы. К соответствующим службам присоединились также хозяйствующие субъекты. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Решением Совета старейшин Еревана, хозяйствующие субъекты обязаны зимой расчищать снег с примыкающих к ним территорий и переносить его в соответствующие места. По отношению к уклоняющимся будут применены административные меры.