Ученые построят квантовый компьютер размером с футбольное поле

Международная группа специалистов, возглавленная учеными из Университета Сассекса в Великобритании, представила план по строительству гигантского квантового компьютера, который должен стать самым мощным вычислительным устройством в мире. Статья исследователей опубликована в журнале Science Advances.

По замыслу ученых, будущая машина состоит из соединенных друг с другом модулей, размещенных в вакуумной среде. Внутри них с помощью электрических полей содержатся ионы, которые образуют логические вентили — элементы схемы, способные выполнять элементарные логические операции. Скорость соединения, таким образом, увеличивается в 100 тысяч раз,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые планируют построить прототип квантового компьютера в университете. По их мнению, машина, размеры которой будут сравнимы по площади с футбольным полем, будет производить сложные вычислительные операции, которые заняли бы у обычных ЭВМ миллиарды лет.