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ВС Сирии освободили от бовиков 32 деревни к северо-востоку от Алеппо


Вооруженные силы Сирии сообщили об операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на северо-востоке Алеппо, освобождены уже 32 деревни, цитирует агентство SANA заявление ВС.

"Генштаб ВС Сирии сообщает, что отряды ВС… смогли освободить в ходе широкомасштабной военной операции против ИГ более 32 деревень и ферм на общей площади более 250 квадратных километров к северо-востоку от Алеппо", — говорится в заявлении ВС, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 

 

 

 



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