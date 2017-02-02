ВС Сирии освободили от бовиков 32 деревни к северо-востоку от Алеппо

Вооруженные силы Сирии сообщили об операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на северо-востоке Алеппо, освобождены уже 32 деревни, цитирует агентство SANA заявление ВС.

"Генштаб ВС Сирии сообщает, что отряды ВС… смогли освободить в ходе широкомасштабной военной операции против ИГ более 32 деревень и ферм на общей площади более 250 квадратных километров к северо-востоку от Алеппо", — говорится в заявлении ВС, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.