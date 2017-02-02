Каким образом демобилизованный военнослужащий мог вооруженным проникнуть на нейтральную полосу? Сенор Асратян

Начальник управления по информации и связям с общественностью АО НКР Сенор Асратян считает нелогичным и непонятным образ мыслей азербайджанской стороны, которая предполагает, что демобилизованный военнослужащий мог вооруженным проникнуть на нейтральную полосу, тем более, в составе диверсионной группы, затем пытаться принять участие в спецоперации и попасть в плен. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«1-го февраля, в 23:30, в ответ на сообщение о попытке диверсии с азербайджанской стороны, распространенное МО НКР, МО Азербайджана выступило с заявлением, в котором опровергало сообщение о попытке диверсии с азербайджанской стороны, распространенное МО НКР, и заявило о том, что взятый в плен военнослужащий ВС Азербайджана Эльнур Гусейн Заде за недисциплинированность был уволен из рядов ВС, и не состоит на кадровом учете в МО Азербайджана. То, что азербайджанская сторона отказывается от своего попавшего в плен военнослужащего, понятно и укладывается в логику властей Азербайджана. Однако считаю нелогичным и непонятным образ мыслей азербайджанской стороны, которая предполагает, что демобилизованный военнослужащий мог вооруженным проникнуть на нейтральную полосу, тем более, в составе диверсионной группы, затем пытаться принять участие в спецоперации и попасть в плен. Вот вам и азербайджанский образ мыслей»,- пишет начальник управления по информации и связям с общественностью АО НКР Сенор Асратян.

ВС Азербайджана совершили попытку разведывательно-диверсионного проникновения: армянская сторона взяла в плен военнослужащего противника

На северном участке карабахско-азербайджанских войск 1 февраля, в направлении Талиша, в районе 15:00, противник, пользуясь тем, что погода была туманная, совершил попытку разведывательно-диверсионного проникновения. Передовые отряды Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, вовремя заметив продвижения азербайджанских спецотрядов, обратились к действиям по предотвращению диверсии и отбросили противника назад.

В результате организованного антидиверсионного действия передовым отрядам АО НКР удалось взять в плен военнослужащего ВС Азербайджана Эльнура Гусейн Заде (родился в 1995 году в городе Барда). По достоверным данным, еще как минимум один азербайджанский военнослужащий получил ранение, что, кстати, уже подтвердило в своем заявлении МО Азербайджана.

В СМИ появились сведения о том, что наблюдаются попытки властей Азербайджана отказаться от собственного военнослужащего, попавшего в плен.