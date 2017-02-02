Цена барреля нефти марки Brent превысила $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,94% и составила $57,05 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $57 за баррель 6 января 2017 г.

Российская валюта умеренно растет на фоне роста нефтяных котировок. Так, курс доллара на торгах Московской биржи по состоянию на 12:40 мск снизился на 43 копейки и составил 59,7 рубля, а курс евро - на 22 копейки, до 64,54 рубля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





