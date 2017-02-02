Дутерте бросит армию на борьбу с наркоторговцами

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что намерен использовать вооруженные силы страны для борьбы с наркоторговцами. Об этом сообщаетReuters.

Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. По словам филиппинского лидера, это необходимо, поскольку наркотики превратились в угрозу национальной безопасности страны. При этом Дутерте подчеркнул, что не намерен объявлять военное положение, хотя ранее неоднократно угрожал это сделать.

Агентство связывает подобное решение с кризисом в филиппинской полиции, которая минимум на месяцбыла вынуждена приостановить операции против наркомафии. Поводом стало убийство южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу, которого похитили бойцы спецотряда по борьбе с наркотиками,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

После этого глава полиции Филиппин Роналд дела Роса предупредил о начале «войны с мерзавцами» в правоохранительных органах. Дутерте в свою очередь объявил, что 40 процентов стражей порядка коррумпированы и «столь же подлы, как и главари банд наркоторговоцев».