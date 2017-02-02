Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

В Ереване 1-го февраля родилось 91 младенцев


 В Ереване 1-го февраля родилось 91 младенцев. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, 48 из них – мальчики, 43 – девочки. 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации