Большинство французов хотят отказа Фийона от борьбы за пост президента

Почти 70% жителей Франции хотят, чтобы Франсуа Фийон отказался от борьбы за пост президента страны из-за скандала с его супругой Пенелопой. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса социологической службы Harris interactive.

Респонденты считают, что место кандидата партии "Республиканцы" стоит занять бывшему премьер-министру Франции и экс-министру иностранных дел Алену Жюппе. При этом только 29% опрошенных полагают, что "Республиканцы" смогут выиграть выборы, если их кандидатом будет Фийон. В победу "Республиканцев" с другим кандидатом верят 57% опрошенных,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее газета Le Canard enchaine сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась помощником Франсуа Фийона в Национальном собрании и получала положенное жалование, но при этом якобы "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей была выплачена сумма в €500 тыс.





