Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян при необходимости включится в предвыборную агиткампанию. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после заседания правительства.

«Поскольку я вступил в РПА, значит обязан принимать участие в ее политической деятельности. Решение остается за партией»,- сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян. По его словам, разговоры о подкупе голосов избирателей он считает несерьезными.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2 апреля 2017 года. Предвыборная гонка стартует 5 марта. Заявки на участие в выборах в Национальное собрание РА партии и альянсы должны подать в Центральную избирательную комиссию Армении с 6 по 16 февраля, а территориальные и пропорциональные списки – с 16 по 26 февраля.