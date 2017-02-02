Полиция Германии сообщила о нахождении в стране около 285 потенциальных террористов

Личности 570 исламистов, которые могут совершить теракт, известны в настоящий момент германским правоохранительным органам. При этом около половины из них, то есть примерно 285 человек, сейчас находятся в Германии. Об этом сообщило ведомство по уголовным делам (Bundeskriminalamt, BKA) в Висбадене.

Кроме того, по всей стране ведется 760 уголовных дел против 1 тыс. подозреваемых по статьям, связанным с террористической деятельностью исламистского толка.

По данным БКА, с 2012 года из Германии выехали около 900 граждан для участия в боевых действиях в Сирии на стороне радикальных группировок. 145 исламистов погибли, 280 вернулись назад в Германию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





