Правительство Армении утвердило порядок и механизмы выплаты военнослужащим страховых премий. Как передает «Арменпресс», проект представил замминистра обороны Армении Ара Назарян.

По закону о возмещении урона жизни и здоровью военнослужащих каждый работающий гражданин Армении обязан уплатить в страховой фонд по 1000 драмов ежемесячно.

Семьи погибших и получивших инвалидность первой группы получат единовременно страховую выплату в размере 10 млн драмов (около$21.000). Получившим инвалидность второй группы будет выделена единовременная страховая выплата в размере 5 млн драмов (около $10 000).

В случае гибели или получения первой группы инвалидности ежемесячная страховая выплата составит 300 тысяч драмов для офицерского состава, 250 тысяч драмов для сержантов и 200 тысяч драмов для рядовых. В случае инвалидности второй группы эти выплаты соответственно составят 250, 200 и 150 тысяч драмов.

Эта сумма в качестве социальной выплаты будет выплачиваться на протяжении 20 лет, составив для офицерского состава 82 млн драмов, в случае сержантского состава - 70 млн драмов и рядовых - 48 млн драмов.

В ситуации инвалидов, в случае эффективной деятельности фонда и наличия финансовых средств, совет фонда сможет через 20 лет приять решение об обеспечении продолжительности этих выплат. В противном случае, через 20 лет получившие инвалидность военнослужащие начнут получать пособие по социальному обеспечению в том размере, какой будет установлен государством в это время.

Программа будет финансироваться из специального фонда, в который каждый работающий гражданин ежемесячно будет перечислять 1000 драмов. Фонд будет собирать также пожертвования. Собранные средства будут направлены исключительно на социальные выплаты. Будет сформирован совет программы, состоящий из лиц, пользующихся доверием и уважением общества, который и будет контролировать этот полностью прозрачный и публичный процесс.