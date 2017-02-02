В Армении вводится порядок публикации Национального реестра медицинских препаратов

Правительство Армении утвердило проект решения о введении в Армении Национального реестра медицинских препаратов. Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян сказал, что содержание Национального реестра медицинских препаратов соответствует международным стандартам и содержит сведения о каждом препарате – начиная от его формулы, кончая показаниями, противопоказаниями, дозировками и пр.

Как передает «Арменпресс» с его слов, этот реестр обеспечит специалистов необходимыми сведениями и позволит наиболее эффективно пользоваться современным арсеналом медикаментозных препаратов.