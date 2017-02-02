Крестьянам за заготовленный в 2016 году виноград неуплачено около 2 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

По его словам, Министерство сельского хозяйства Армении работает над внедрением четких механизмов уплаты за заготовки, которые позволят расплачиваться с производителями в краткие сроки.

«Мы работаем над внедрением четких механизмов уплаты за заготовки, которые позволят расплачиваться с производителями в краткие сроки. Это одна из важнейших задач Министерства сельского хозяйства Армении. Крестьянам за заготовленный в 2016 году виноград неуплачено около 2 млрд драмов. Достигнуты договоренности о погашении этих задолженностей. Мы будем следить за процессом выплаты долгов, и в случае неуплаты со стороны фермеров, мы готовы применить к ним определенные рычаги»,- сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

Комментируя вопрос компании «Винар», министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян сказал, что за это Министерство сельского хозяйства Армении ответственности не несет.

«Есть субъект - компания «Винар», которая договаривалась с крестьянами о закупе винограда. Она не уплатила, при чем здесь Министерство сельского хозяйства Армении? Я использовал рычаги, которые имел, и более этого н ичего сделать не могу»,- сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.