Виновные в ошибках в военных билетах участников апрельской войны должны понести ответственность: Защитник прав человека Армении

Виновные в том, что по их халатности в военных билетах участников апрельской войны были внесены ошибочные данные, должны понести ответственность. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян, добавив, что в приеме, который на днях был организован для военнослужащих и членов их семей, приняли участие представители общественнсоти, и они вместе обсудили, каким образом в военных билетах были поставлены штампы «недействительно».

«Заявления, что эти штампы стали последствием небрежности, являются публичным ответом, это не есть ответ на мой запрос. Выводы сможем сделать, когда получим ответ на запрос Защитника прав человека. Если и это небрежность, то соответствующие лица должны понести за нее ответственность»,- сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян.