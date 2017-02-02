По делу Лапшина омбудсмен Армении сотрудничает с престижными организациями

Омбудсмен РА Армен Татоян затрудняется дать какие-либо гарантии относительно освобождения блогера Александра Лапшина, однако в этом направлении, по его словам, ведется достаточно четкая работа. Об этом, по сообщению «Арменпресс», после заседания правительства РА Татоян заявил в беседе с журналистами.

“В настоящее время я сотрудничаю с несколькими престижными организациями. Не могу гарантировать результат, однако надеюсь, что данная работа будет иметь определенное воздействие. Я согласен с утверждением омбудсмена НКР относительно необходимости увеличения количества визитов в Нагорный Карабах, в том числе иностранных журналистов”, - отметил Татоян, добавив, что вместе с омбудсменом НКР они разрабатывают программу по увеличению эффективности работы журналистов в Арцахе.

По словам омбудсмена, экстрадиция Лапшина в Азербайджан может вызвать серьезные проблемы, связанные с правами человека, кроме того, в случае экстрадиции блогера в Азербайджане ему грозят суровое наказание и расправа.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.