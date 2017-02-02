В горах Армении начались занятия по «экстремальному» вождению с военнослужащими ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, начались занятия с более 500 водителями и механиками-водителеями колесной и бронетанковой военной техники по «экстремальному» вождению на полигоне «Камхуд».

Занятия с водителями и механиками-водителями тягачей, современных комплексов «Инфауна», разведывательных химических машин шестого поколения РХМ-6, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «С-300В», автомобилей УаЗ, КамАЗ семейства «Мустанг» и Урал различных модификаций, бронеавтомобилей «Тигр» проходят на автодроме и танкодроме в горных зимних условиях на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,на занятиях по вождению боевых машин водители и механики-водители отрабатывают приемы маневрирования, прохождения маршрута на минимально допустимых скоростях по горным дорогам с большой крутизной подъемов и спусков, поворотами различной сложности на горных серпантинах в условиях обильного снежного покрова и гололеда. Также, при высоте снежного покрова более 100 см, температуре ниже 20 градусов Цельсия и порывах ветра до 15 м/сек, новобранцы учатся преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия, участки обледенелого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.